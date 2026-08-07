Alpha Teknova hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alpha Teknova hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 10,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at