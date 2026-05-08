Alpha Teknova präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Teknova lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Alpha Teknova hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alpha Teknova im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at