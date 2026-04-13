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13.04.2026 06:31:29
ALPHA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ALPHA hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 64,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALPHA 27,33 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ALPHA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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