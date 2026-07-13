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13.07.2026 06:31:29
ALPHA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ALPHA stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 59,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,43 Prozent auf 1,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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