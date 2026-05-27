SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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27.05.2026 06:59:24
Alpha Wave Global Initiates COPT Defense Properties Position, According to Recent SEC Filing
According to the SEC filing dated May 14, 2026, Alpha Wave Global, LP reported a new position in COPT Defense Properties (NYSE:CDP), acquiring 415,118 shares during the first quarter. As of March 31, 2026, the stake was valued at $12.70 million, reflecting both the initial purchase and subsequent price moves within the period.This was a new position; COPT Defense Properties accounted for 1.61% of Alpha Wave Global, LP’s reportable assets under management after the trade.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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