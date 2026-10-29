Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.10.2026 19:09:01
Alphabet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) announced that consolidated revenue reached $127.6 billion, representing a 25% increase year over year. This growth reflects accelerating demand for custom hardware and cloud computing services as artificial intelligence (AI) tools scale. The company is spending heavily to build capacity while maintaining profitability across search.
Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Google Cloud, the company's cloud computing division, delivered 103% revenue growth to $30.7 billion in the third quarter. It's seeing elevated demand for Tensor Processing Units, or TPUs, which are the company's custom microchip systems designed for machine learning, alongside core infrastructure services.
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