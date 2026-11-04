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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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04.11.2026 21:25:19

Alphabet, Amazon, and Microsoft All Surged Today. You Can Thank the Big Blue Wave.

With the 2026 election in the books, early signs Wednesday point to a positive day for investors, with the three major market indexes pushing higher. The price-weighted Dow Jones Industrial Average is up 3% (as of this writing), the broad-based S&P 500 has gained 1.7%, and the tech-heavy Nasdaq Composite is up 1.7%.

Helping lead the major indexes higher are the "Big Three" cloud providers, Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), gaining 7.1%, 7%, and 4.1%, respectively, as I write this.

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30.10.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 410,00 3,96% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 254,00 0,97% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,75 -0,20% Alphabet C (ex Google)
Amazon 230,10 -0,84% Amazon
IBM Corp. (International Business Machines) 217,50 -1,32% IBM Corp. (International Business Machines)
International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs 28 420,00 2,16% International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 31 040,00 6,96% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 473,60 -1,02% Microsoft Corp.

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