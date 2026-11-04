Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.11.2026 21:25:19
Alphabet, Amazon, and Microsoft All Surged Today. You Can Thank the Big Blue Wave.
With the 2026 election in the books, early signs Wednesday point to a positive day for investors, with the three major market indexes pushing higher. The price-weighted Dow Jones Industrial Average is up 3% (as of this writing), the broad-based S&P 500 has gained 1.7%, and the tech-heavy Nasdaq Composite is up 1.7%.
Helping lead the major indexes higher are the "Big Three" cloud providers, Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), gaining 7.1%, 7%, and 4.1%, respectively, as I write this.
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|31 040,00
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