Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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17.11.2026 20:07:02
Alphabet, Amazon, and Nvidia All Have a Stake in Anthropic. Here’s the One I’d Buy If I Could Only Pick 1.
Anthropic is planning to go public around Nov. 19. This will be a huge deal for the market, as its valuation will be north of $1 trillion. Many early investors will benefit from it going public, including companies like Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), and Nvidia (NASDAQ:NVDA). All three of these businesses invested in Anthropic when it was private and are in for a major windfall now that it's going public.
But of these three stocks, which one is the best pick? Or should you buy Anthropic itself? Let's take a look.
Image source: Getty Images.
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