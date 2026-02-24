:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

24.02.2026 18:51:00

Alphabet, Apple, and Microsoft Got Kicked Out of the $4 Trillion Club. Could Nvidia Be Next?

Microsoft surpassed $4 trillion in market capitalization last October. At the time of this writing, it has fallen below $3 trillion. Alphabet and Apple were both over $4 trillion in early February but are now down 11.8% and 9.7%, respectively, from their highs. That leaves Nvidia (NASDAQ: NVDA) with a table for one at the $4 trillion club.With a market cap of $4.58 trillion, Nvidia would have to fall by 12.7% to lose its seat at the $4 trillion club. With a highly anticipated earnings report on Feb. 25, some investors may fear that Nvidia could soon get caught up in the growth stock sell-off.Here's what investors should look for when Nvidia reports earnings, and if the artificial intelligence (AI) stock is a buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 740,00 -1,90% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 263,65 -0,06% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 263,50 -0,13% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 19 190,00 0,37% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 230,75 -0,15% Apple Inc.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 18 440,00 -3,91% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 329,95 -0,14% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 164,18 0,13% NVIDIA Corp.

