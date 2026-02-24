:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.02.2026 18:51:00
Alphabet, Apple, and Microsoft Got Kicked Out of the $4 Trillion Club. Could Nvidia Be Next?
Microsoft surpassed $4 trillion in market capitalization last October. At the time of this writing, it has fallen below $3 trillion. Alphabet and Apple were both over $4 trillion in early February but are now down 11.8% and 9.7%, respectively, from their highs. That leaves Nvidia (NASDAQ: NVDA) with a table for one at the $4 trillion club.With a market cap of $4.58 trillion, Nvidia would have to fall by 12.7% to lose its seat at the $4 trillion club. With a highly anticipated earnings report on Feb. 25, some investors may fear that Nvidia could soon get caught up in the growth stock sell-off.Here's what investors should look for when Nvidia reports earnings, and if the artificial intelligence (AI) stock is a buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX dürfte wenig verändert starten -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt wird voraussichtlich wenig bewegt starten. Am deutschen Markt sind leichte Startgewinne zu erwarten. An den Börsen in Asien sind zur Wochenmitte Aufschläge zu sehen.