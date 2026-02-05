Alphabet C Aktie

05.02.2026 07:20:00

Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken

Kraftwerke, Bauteile, Chips: Der Techkonzern Alphabet möchte seine KI-Ausgaben im laufenden Jahr verdoppeln. Die Summe klingt astronomisch. Konzernchef Pichai sorgt sich dennoch, im Wettkampf zu langsam zu sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
