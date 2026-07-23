Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.07.2026 06:44:00
Alphabet: Google-Mutter will Investitionen für KI abermals steigern
Googles Cloudgeschäft wächst rasant. Neue KI-Funktionen geben der Suchmaschine frischen Schwung. Doch Anleger betrachten die immer weiter steigenden Investitionen in Rechenzentren mit Skepsis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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