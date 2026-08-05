Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
05.08.2026 19:20:00
Alphabet, Microsoft, Amazon, and Oracle Just Gained $1.9 Trillion in 3 Days. Here's Why Microsoft's Run Isn't Over.
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) reported earnings on July 22. The next day, the stock closed down 7.1% in response to higher capital expenditure (capex) guidance and fears of margin compression and lower free cash flow (FCF). As of the July 23 market close, cloud computing giants Alphabet, Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Oracle (NYSE: ORCL) were all badly underperforming the major indexes year to date, with Alphabet and Amazon up a little over 1%, Microsoft down 21.1%, and Oracle down 38.4%.A lot has changed since. As of market close on Aug. 3, Amazon is now up 23% year to date, Alphabet is up 19.3%, Microsoft has recovered all of its losses and is up 0.8%, and Oracle is clawing back with a 27.2% year-to-date decline.Here's why investor sentiment has shifted, and why Microsoft is the best cloud stock to buy in August.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
02.08.26
|Oracle-Aktie im Sinkflug: So verlor Larry Ellison binnen zehn Monaten über 200 Milliarden Dollar (finanzen.at)
|
28.07.26
|Teure KI-Infrastruktur: Bringt die hohe Verschuldung von Oracle die Tech-Branche unter Druck? (finanzen.at)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 725,00
|-1,32%
|Alphabet A (ex Google)
|306,95
|-1,11%
|Alphabet C (ex Google)
|306,10
|-1,05%
|Amazon
|237,90
|0,70%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 240,00
|2,02%
|Microsoft Corp.
|433,20
|-0,47%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|75 450,00
|-0,69%
|Oracle Corp.
|126,20
|1,40%
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