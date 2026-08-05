Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 19:20:00

Alphabet, Microsoft, Amazon, and Oracle Just Gained $1.9 Trillion in 3 Days. Here's Why Microsoft's Run Isn't Over.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) reported earnings on July 22. The next day, the stock closed down 7.1% in response to higher capital expenditure (capex) guidance and fears of margin compression and lower free cash flow (FCF). As of the July 23 market close, cloud computing giants Alphabet, Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Oracle (NYSE: ORCL) were all badly underperforming the major indexes year to date, with Alphabet and Amazon up a little over 1%, Microsoft down 21.1%, and Oracle down 38.4%.A lot has changed since. As of market close on Aug. 3, Amazon is now up 23% year to date, Alphabet is up 19.3%, Microsoft has recovered all of its losses and is up 0.8%, and Oracle is clawing back with a 27.2% year-to-date decline.Here's why investor sentiment has shifted, and why Microsoft is the best cloud stock to buy in August.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

mehr Analysen
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 725,00 -1,32% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 306,95 -1,11% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 306,10 -1,05% Alphabet C (ex Google)
Amazon 237,90 0,70% Amazon
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 26 240,00 2,02% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 433,20 -0,47% Microsoft Corp.
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 75 450,00 -0,69% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 126,20 1,40% Oracle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen