ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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29.10.2026 02:08:43
Alphabet, Microsoft, ServiceNow, Lumentum Holdings and Oracle: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|249,60
|-1,19%
|Lumentum Holdings Inc
|768,90
|-4,06%
|Microsoft Corp.
|469,05
|-0,86%
|Oracle Corp.
|119,08
|-1,89%
|ServiceNow Inc
|97,16
|0,00%
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