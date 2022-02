Alphabet: Starke Zahlen - Aktiensplit in den Startlöchern

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Den Zahlreigen der Techwerte in dieser Woche eröffnet Alphabet . Der Konzern hat heute kurz nach Börsenschluss in den USA Zahlen vorgelegt. Und die überzeugen den Markt. Bei praktisch allen wichtigen Kennzahlen liegt die Google-Muttergesellschaft über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie steigt in einer ersten Reaktion 3,5 Prozent im nachbörslichen Handel.Alphabet hat im vierten Quartal bessere Ergebnisse und Umsätze erzielt als erwartet. Die Aktien stiegen im ausgedehnten Handel stark an. Das Unternehmen kündigte außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 an, der im Juli in Kraft treten wird.Beim Gewinn je Aktie lag Alphabet deutlich über den Schätzungen. Der Konzern meldete 30,69 Dollar je Aktie, die Schätzungen lagen bei 27,34 Dollar. Auch beim Umsatz konnte der Konzern überzeugen. Dieser lag bei 75,33 Milliarden Dollar gegenüber Schätzungen von 72,17 Milliarden Dollar. Die Werbeeinnahmen von Youtube lagen bei 8,63 Milliarden Dollar und damit marginal unter den Erwartungen von 8,87 Milliarden Dollar. Dafür konnte der Cloud-Umsatz von Google mit 5,54 Milliarden Dollar die Erwartungen der Analysten von 5,47 Milliarden Dollar übertreffen.Die Werbeeinnahmen von Google beliefen sich in diesem Quartal auf 61,24 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg gegenüber 46,20 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Traffic Acquisition Costs (TAC), also die Kosten, die das Unternehmen anderen Websites für die Akquisition von Traffic zahlt, waren höher als von der Wall Street erwartet.