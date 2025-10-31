Alphabet A (ex Google) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alphabet A (ex Google) hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 USD gegenüber 2,12 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 102,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at