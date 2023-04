Alphabet A (ex Google) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69,79 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,08 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 68,89 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at