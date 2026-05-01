Alphabet A (ex Google) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet A (ex Google) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 110,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at