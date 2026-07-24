Alphabet A (ex Google) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet A (ex Google) präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 9,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 2,31 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 119,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at