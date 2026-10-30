Alphabet A (ex Google) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet A (ex Google) lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,87 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 127,38 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 102,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at