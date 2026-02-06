|
Alphabet A (ex Google): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alphabet A (ex Google) lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 2,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,15 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,90 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 96,45 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,04 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 402,96 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 349,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
