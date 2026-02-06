Alphabet A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alphabet A veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 3,93 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,01 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,81 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 134,88 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,10 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 563,06 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 479,22 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at