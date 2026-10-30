Alphabet A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alphabet A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,95 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 178,33 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 141,23 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at