Alphabet A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet A lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 654,40 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 558,79 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at