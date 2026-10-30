Alphabet A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,82 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A ein EPS von 65,73 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 191 052,89 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 136 243,92 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at