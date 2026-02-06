Alphabet A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphabet A hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 69,87 ARS. Im letzten Jahr hatte Alphabet A einen Gewinn von 37,04 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163 677,13 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 96 387,49 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 232,10 ARS. Im Vorjahr waren 126,92 ARS je Aktie erzielt worden.

Alphabet A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 501 865,23 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 320 309,39 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

