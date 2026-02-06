Alphabet A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alphabet A präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 614,47 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 563,05 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Der Jahresumsatz wurde auf 2 251,25 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 885,79 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at