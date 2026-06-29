Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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29.06.2026 18:56:33
Alphabet Adds $168 Billion on Dow Debut as Indexes Shake Off Volatility
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) rose 1.3% by 11:45 a.m. ET on Monday. The tech-heavy index recovered from a mid-morning sell-off that briefly pushed it down to flat. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 0.7% and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) added 0.4%.^IXIC data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20:04
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18:01
|Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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28.06.26
|Google caps Meta’s Gemini use as AI demand strains capacity (Financial Times)
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25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet zieht Nasdaq nach unten (Dow Jones)
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22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet belastet Nasdaq (Dow Jones)
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22.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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