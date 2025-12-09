Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Prüfung eingeleitet
|
09.12.2025 09:45:00
Alphabet-Aktie gewinnt leicht: EU wirft Google vor, KI-Tools gegenüber Konkurrenten zu bevorteilen
Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.
Die Alphabet-Aktie gewann nachbörslich an der NASDAQ 0,19 Prozent auf 314,32 US-Dollar.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|269,10
|0,17%
|Alphabet C (ex Google)
|269,70
|0,15%