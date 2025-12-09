Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prüfung eingeleitet 09.12.2025 09:45:00

Alphabet-Aktie gewinnt leicht: EU wirft Google vor, KI-Tools gegenüber Konkurrenten zu bevorteilen

Alphabet-Aktie gewinnt leicht: EU wirft Google vor, KI-Tools gegenüber Konkurrenten zu bevorteilen

Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google Intelligenz angeführt.

Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Die Alphabet-Aktie gewann nachbörslich an der NASDAQ 0,19 Prozent auf 314,32 US-Dollar.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alphabet-Aktie überholt Microsoft: Google macht im KI-Rennen gegen OpenAI Boden gut
Alphabet-Aktie hebt nach Buffett-Einstieg ab - Rekordhoch
Alphabet-Aktie im Minus: Idealo fordert Milliarden von Google - auch EU leitet Verfahren ein

Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen

20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 269,10 0,17% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 269,70 0,15% Alphabet C (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX legen etwas zu -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt lassen sich leichte Zuschläge erkennen. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen