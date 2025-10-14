Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Milliarden-Investitionen 14.10.2025 15:38:00

Alphabet-Aktie gibt aber ab: Google stärkt KI-Standort Indien mit neuem Rechenzentrum

Alphabet-Aktie gibt aber ab: Google stärkt KI-Standort Indien mit neuem Rechenzentrum

Google will sein weltweites Netz von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) ausbauen.

Die neue Anlage soll in den nächsten fünf Jahren an der Ostküste Indiens entstehen, kündigte die Alphabet-Tochter an. Dafür seien Investitionen von etwa 15 Milliarden Dollar (etwa 13 Milliarden Euro) vorgesehen. "Bei Betriebsaufnahme wird das neue Datenzentrum zu Googles Netzwerk bestehender KI-Datenzentren, das zwölf Länder umspannt, hinzukommen", hieß es in einer Mitteilung.

Das Projekt in der Küstenstadt Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh soll eine komplette Infrastruktur mit Gigawatt-Leistung für die Erstellung und Bereitstellung von KI-Anwendungen und -Lösungen aufbauen. Sie umfasst auch Quellen für erneuerbare Energie sowie ein Glasfasernetz. Es werde die größte Investition in ein KI-Hub außerhalb der USA sein, wurde der Chef von Google Cloud, Thomas Kurian, von der indischen Wirtschaftszeitung "Mint" zitiert.

Wachstumsmarkt Indien

Indien mit seinen mehr als einer Milliarde potenzieller Internet-Nutzer gilt als wichtiger Markt für Cloud- und KI-Dienste. Die neue Anlage mit ihrem Datenzentrum-Campus könne helfen, die Nachfrage nach digitalen Diensten in Indien und weltweit zu bedienen, teilte Google mit. Das Projekt werde zusammen mit den lokalen Partnern AdaniConneX und Airtel entwickelt, um die gleiche Infrastruktur zu schaffen, die Google-Produkte wie Search, Workspace und YouTube ermöglichten.

Die Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ 1,13 Prozent auf 241,87 US-Dollar ab.

/dg/DP/mis

NEU-DELHI (dpa-AFX)

