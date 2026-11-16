Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Erweiterung
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16.11.2026 11:31:00
Alphabet-Aktie: Google investiert in Kronstorf - weitere Bebauung geplant
In Kronstorf wird bereits eine Rechenzentrums-Halle sowie ein Bürogebäude gebaut, nun will Google zwei weitere Hallen samt Notstromaggregaten und Umspannwerk etc. errichten. Antragstellerin ist die Volo zwei GmbH, die der irischen Google-Tochter Raiden Unlimited Company gehört. Ein Bescheid, wonach keine UVP nötig ist, liegt bereits vor, zudem gibt es bereits eine Bewilligung für die Grundwasserentnahme. Das Grundwasser-Thema war also nicht Teil der Verhandlung am Montag. Hier ging es im Wesentlichen um die Sorgen der Bürger hinsichtlich Lärmemissionen. Diese wurden für einen 24/7-Betrieb mit 28 bis 36 Dezibel tagsüber und 27 bis 35 Dezibel nachts berechnet. Das Maximum liege dabei laut Projektwerbern "zwischen Flüstern und einem Kühlschrank".
220.000 Quadratmeter verbaute Fläche
Die zusätzlich geplanten Hallen sind 100 mal 290 bzw. 100 x 170 Meter groß und 12 Meter hoch. Insgesamt - also inklusive des bereits in Bau befindlichen Projektteils - wird die verbaute Fläche mit 82.000 Quadratmetern für Rechnerhallen und Bürogebäude plus 30.000 Quadratmetern für Kühltürme, Notstromaggregate etc. sowie 108.000 Quadratmetern für Wege und Straßen beziffert. Die restlichen 272.000 Quadratmeter des rund 49 Hektar umfassenden Areals bleiben laut Projektwerber unversiegelt.
Sorgen wegen Kühlwasserentnahme
Der Stromverbrauch sowie Fragen des Wasser- und Flächenverbrauchs sorgten zuletzt für Diskussionen - vor allem, da das Rechenzentrum keine UVP durchlaufen musste. Für die Kühlung soll über ein Brunnenfeld nahe der Enns Wasser entnommen und dann ein Teil des erwärmten Kühlwassers wieder in die Enns eingeleitet werden. Maximal 5,55 Millionen Kubikmeter pro Jahr dürfen entnommen und höchstens 2,11 Millionen Kubikmeter pro Jahr wieder eingeleitet werden. Das rückgeführte Kühlwasser darf maximal 30 Grad haben.
Allerdings laufen laut Projektgegnern bis Jahresende noch Pumpversuche zur Flusswasserkühlung. Sollte diese nicht funktionieren, drohe eine sogenannte Trockenkühlung, die wesentlich lauter wäre, befürchten sie. Es werfe große Fragen auf, dass "noch vor Abschluss der laufenden Pumpversuche der nächste Genehmigungsschritt durchgepeitscht werden soll", so die Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf (BIRK). Seitens Google hieß es hingegen, die Pumpversuche seien abgeschlossen, aber das Ergebnis liege noch nicht vor.
Hoher Stromverbrauch
Was den Stromverbrauch angeht, ist die erste Ausbaustufe, die derzeit gebaut wird, auf eine Maximalkapazität von 150 Megawatt ausgelegt, eine geplante zweite Ausbaustufe auf bis zu 500 Megawatt. Der Jahresstromverbrauch würde in der ersten Ausbaustufe demnach bis zu 1,31 TWh betragen, was jenem von 375.000 Haushalten entspricht. Bei Realisierung des weiteren Ausbaus würde der Verbrauch bis zu 4,4 TWh betragen. Das wäre fast ein Drittel des bisherigen Gesamtbedarfs (Haushalte, Industrie, Verkehr) des Bundeslandes.Die Alphabet-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,26 Prozent auf 291,77 US-Dollar.
ver/hel(APA)
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