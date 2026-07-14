Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Suchmaschine im Fokus
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14.07.2026 10:10:00
Alphabet-Aktie im Minus: Neue Kartelluntersuchung gegen Google in der Schweiz
Die Alphabet-Tochter habe in der Schweiz vor kurzem die Funktion "Choice Screen" abgeschafft, hieß es zur Begründung. In der EU ist sie weiter verfügbar. Damit können Nutzer bei der Ersteinrichtung eines neuen Android-Geräts selbst festlegen, was ihre Standard-Suchmaschine werden soll. In der Schweiz seien sie nun auf die Suchmaschine Google Search festgelegt.
"Durch die Abschaffung dieser Funktion könnte die Sichtbarkeit von Suchmaschinen, die mit Google konkurrieren, bei der Einrichtung des Geräts eingeschränkt und damit die Markteintrittsbarrieren erhöht werden", schreibt die Weko. Die Vorabklärung soll klären, ob es Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gibt.
Die Alphabet-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 348,77 US-Dollar nach.
/oe/DP/mis
BERN (dpa-AFX)
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