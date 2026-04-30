Alphabet-Aktie mit Rekord: Gewinn von Google-Mutter springt hoch

Alphabet hat Anlegern die Bilanz für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 präsentiert. Diese zeigt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,11 US-Dollar, nach 2,81 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten waren beim EPS zuvor im Schnitt von 2,63 US-Dollar ausgegangen. Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Daneben erzielte die Google-Mutter im Berichtszeitraum Umsätze in Höhe von 109,896 Milliarden US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu einem Umsatz von 90,234 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Erwartungen wurden damit etwas übertroffen, denn die Analysten hatten durchschnittlich einen Quartalsumsatz von 106,96 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Unter dem Strich stieg Alphabets Gewinn sogar um etwas mehr als 80 Prozent auf knapp 63 Milliarden Euro. Der überproportionale Anstieg des Überschusses geht auf die Bewertung von nicht an der Börse gehandelten Beteiligungen zurück. Alphabet ist unter anderem seit 2015 an SpaceX beteiligt. Elon Musks KI- und Weltraumfirma steht vor einem Rekord-Börsengang.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge peilt Musk dabei eine Bewertung von mehr als 2 Billionen Dollar an. Berichten zufolge wäre die Beteiligung von Alphabet dann mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Investiert hatte das Unternehmen einst weniger als eine Milliarde Dollar. Alphabet macht in seiner Quartalsbilanz keine Angaben zu Einzelposten, bezifferte aber den Wert aller nicht am Aktienmarkt gehandelten Beteiligungen auf 107 Milliarden Dollar. Ende 2025 waren dies noch 69 Milliarden Dollar.

Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai berichtete von einem Rekordwert bei Suchanfragen im abgelaufenen Quartal. In den vergangenen Jahren wurde viel darüber spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten.

Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird. An der Börse sind die Zweifel an den KI-Aussichten von Alphabet längst ausgeräumt. Der Kurs der Google-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt.

Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 4,2 Billionen Dollar ist Alphabet derzeit nach NVIDIA (5,1 Billionen) das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Die Zahlen wurden positiv aufgenommen. Die Quartalszahlen wurden positiv aufgenommen. Der Kurs der Alphabet-Aktie legte an der NASDAQ letztlich um 9,96 Prozent auf 384,80 US-Dollar zu und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf nun 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. 2027 sollen die Ausgaben weiter steigen, sagte Finanzchefin Anat Ashkenazi in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - legten im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 15,5 Prozent auf rund 77 Milliarden Dollar zu. Das Cloud-Geschäft sprang um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar hoch.

RBC hebt Ziel für Alphabet-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der Internetriese sitze "im Fahrersitz", was Verbraucheranwendungen Künstlicher Intelligenz angehe.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX