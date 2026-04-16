Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Druck wird größer
|
16.04.2026 15:38:00
Alphabet-Aktie nahezu unverändert: EU verschärft Druck auf Google bei Wettbewerbsvorgaben
"Ziel der Maßnahmen ist es, Online-Suchmaschinen von Drittanbietern, den sogenannten 'Datenbegünstigten', zu ermöglichen, ihre Suchdienste zu optimieren und die Position von Google Search anzufechten", erklärte die Kommission.
Google erklärte daraufhin, der Vorschlag der Kommission würde das Unternehmen zwingen, Daten aus sensiblen Suchanfragen an Dritte weiterzugeben. "Wir werden uns weiterhin energisch gegen diese Übergriffigkeit wehren, die weit über das ursprüngliche Mandat des DMA hinausgeht und die Privatsphäre und Sicherheit der Menschen gefährdet", sagte Clare Kelly, die leitende Anwältin des Unternehmens für Wettbewerbsrecht.
Die Google-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise geringfügig um 0,02 Prozent auf 334,40 US-Dollar.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: