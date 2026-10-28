Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Zahlen präsentiert
|
28.10.2026 21:13:53
Alphabet-Aktie rutscht deutlich ab: Anleger reagieren enttäuscht auf Quartalsbericht
Im dritten Quartal 2026 verbuchte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 2,12 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis noch bei 2,87 US-Dollar je Aktie gelegen. Damit unterbot der Konzern die Prognosen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 3,03 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Auch beim Umsatz verzeichnete Alphabet eine STEIGERUNG. Die Erlöse beliefen sich auf 127,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 102,55 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Markterwartungen hatten sich im Vorfeld auf durchschnittlich 127,91 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit fiel das Umsatzwachstum etwas schwächer aus als erwartet.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ notiert die Alphabet-Aktie 7,61 Prozent tiefer bei 300,16 US-Dollar. Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at
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