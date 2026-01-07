Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Wettbewerbsbehörde
|
07.01.2026 21:43:00
Alphabet-Aktie stärker: EU-Entscheidung über Wiz-Übernahme nähert sich
Bis dahin wird die Wettbewerbsbehörde laut Mitteilung den 32 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von Wiz durch die Alphabet-Tochter Google entweder genehmigen oder eine eingehende Untersuchung einleiten.
Die Unternehmen hatten ihre Transaktionspläne - die Googles bisher größte Akquisition darstellen würden - im März vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit soll das Cloud-Geschäft des Suchmaschinenkonzerns gestärkt werden. Die US-Kartellbehörden hatten das Geschäft bereits im November genehmigt.Im NASDAQ-Handel notiert die Alphabet-Aktie zeitweise 2,29 Prozent höher bei 321,75 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
