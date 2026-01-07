Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

Wettbewerbsbehörde 07.01.2026 21:43:00

Alphabet-Aktie stärker: EU-Entscheidung über Wiz-Übernahme nähert sich

Alphabet-Aktie stärker: EU-Entscheidung über Wiz-Übernahme nähert sich

Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 10. Februar gesetzt für eine Entscheidung zu Googles geplanter Übernahme des US-Cybersicherheits-Startups Wiz Inc..

Bis dahin wird die Wettbewerbsbehörde laut Mitteilung den 32 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von Wiz durch die Alphabet-Tochter Google entweder genehmigen oder eine eingehende Untersuchung einleiten.

Die Unternehmen hatten ihre Transaktionspläne - die Googles bisher größte Akquisition darstellen würden - im März vergangenen Jahres bekannt gegeben. Damit soll das Cloud-Geschäft des Suchmaschinenkonzerns gestärkt werden. Die US-Kartellbehörden hatten das Geschäft bereits im November genehmigt.

Im NASDAQ-Handel notiert die Alphabet-Aktie zeitweise 2,29 Prozent höher bei 321,75 US-Dollar.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com,Naypong / Shutterstock.com

