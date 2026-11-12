Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Drittanbieter
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12.11.2026 11:49:40
Alphabet-Aktie unbeeindruckt: Gekippte Google-Strafe könnte zurückkommen
Die Europäische Kommission hatte 2019 eine Geldstrafe von 1,49 Milliarden Euro gegen Google verhängt und erklärt, das Unternehmen habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine und Werbevermittler missbraucht, indem es restriktive Bedingungen in Verträgen mit Websites von Drittanbietern durchsetzte.
Google legte später beim Gericht der Europäischen Union - dem zweithöchsten Gericht der EU - Rechtsmittel gegen die Strafe ein. Die Richter stellten sich weitgehend auf die Seite der Kommission, hoben das Bußgeld jedoch auf. Gegen diese Entscheidung wurde daraufhin vor Europäischen Gerichtshof (EuGH) Rechtsmittel eingelegt.
Kokott erklärte, das Gericht habe zu Unrecht angenommen, dass die Kommission es versäumt habe, verdrängende Effekte der mit der AdSense-Plattform von Google verbundenen Vertragsbedingungen nachzuweisen.Die Google-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,11 Prozent höher bei 290,96 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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