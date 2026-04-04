Alphabet-Aktie vor dem Ausbruch? Warum ein Experte Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla sieht

Der frühere Uber-CEO blickt auf Waymo und Tesla im Duell um autonome Robotaxis und erkennt derzeit bei einem der beiden Unternehmen einen Vorsprung.

• Ehemaliger Uber-CEO sieht Waymo im Robotaxi-Rennen vor Tesla• Waymo expandiert in immer mehr US-Städte• Tesla plant die Ausweitung seiner Robotaxis in mehrere US-Städte noch in der ersten Jahreshälfte 2026

Waymo vor Tesla: Wer führt im Rennen der autonomen Robotaxis?

Der ehemalige Uber-CEO Travis Kalanick sieht die Google-Tochter Waymo im Rennen um autonome Robotaxis vor dem Elektroautopionier Tesla. In einer Folge des Podcasts "All-In" vom 17. März 2026 erklärte er, dass Waymo technologisch voraus sei und bereits zeige, dass autonome Fahrdienste im Alltag funktionieren können.

Als Beispiel für die Dynamik moderner KI verwies Kalanick auf die Entwicklung von ChatGPT: Seit Version 3.5 habe sich eindrucksvoll gezeigt, wie schnell technologische Fortschritte den Alltag verändern können. Vor diesem Hintergrund stellte er die Frage, ob ein ähnlicher Entwicklungssprung auch bei physischer KI bevorsteht. Für Tesla sieht Kalanick daher einen entscheidenden Bedarf an einem solchen Durchbruch: Das Unternehmen benötige einen "ChatGPT-Moment", um mit seinem kamerabasierten Ansatz im autonomen Fahren aufzuschließen.

Waymo treibt autonomes Fahren voran

Laut Unternehmensangaben zählt der Waymo Driver zu den führenden Systemen im Bereich autonomer Fahrtechnologien. Die Technologie basiert demnach auf einer umfangreichen Datengrundlage: Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen und Milliarden Kilometer in Simulationen ermöglichen es Waymo, eine Vielzahl von Verkehrssituationen zu analysieren und zu trainieren. Weiter heißt es, dass der Einsatz des Systems in den jeweiligen Gebieten dazu beitragen könnte, Verkehrsunfälle zu verringern. Getestet wurde das System bereits in über 15 US-Bundesstaaten und ist derzeit in Städten wie Dallas, Miami und Phoenix aktiv, mit Plänen zur weiteren Expansion. Wie das Unternehmen am 12. Februar 2026 bekanntgab, startet Waymo den vollautonomen Betrieb mit dem Waymo Driver der 6. Generation. Das neue System soll Kosten senken, Sicherheitsstandards beibehalten und die Expansion in weitere Städte sowie anspruchsvolle Umgebungen, wie Gebiete mit extremen Winterbedingungen ermöglichen.

Tesla treibt Robotaxi-Pläne voran

Tesla gab im Rahmen seines Q4- und Jahresupdates 2025 Einblicke in die Robotaxi-Pläne des Unternehmens. Demnach sind in der San Francisco Bay Area in Kalifornien Robotaxis mit einem Sicherheitsfahrer unterwegs. In Texas plant das Unternehmen, den unüberwachten Betrieb schrittweise auszuweiten. In weiteren Städten, wie Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando oder Las Vegas ist die Einführung des Robotaxi-Dienstes in der ersten Jahreshälfte 2026 geplant.

Waymo vs. Tesla: Unterschiedliche Ansätze beim autonomen Fahren

Laut eigenen Angaben setzt Waymo auf eine Kombination aus Lidar, Kameras und Radar, um den Waymo Driver sicher durch jede Umgebung zu navigieren: Lidar erstellt ein dreidimensionales Bild der Umgebung und liefert eine Art Vogelperspektive, Kameras ermöglichen eine 360-Grad-Sicht und erkennen Ampeln, Baustellen und andere Objekte auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Radar misst Entfernungen und Geschwindigkeiten und sorgt dafür, dass das System selbst bei Regen, Nebel oder Schnee zuverlässig arbeitet. Im Gegensatz dazu verlässt sich Tesla beim Autopiloten primär auf Kameras. Wie Elon Musk bereits im August 2025 auf X (ehemals Twitter) mitteilte, hält er Kameras für sicherer als LiDAR und Radar, da widersprüchliche Sensorwerte bei Letzteren das Risiko erhöhen würden:

Lidar and radar reduce safety due to sensor contention. If lidars/radars disagree with cameras, which one wins?



This sensor ambiguity causes increased, not decreased, risk. That’s why Waymos can’t drive on highways.



We turned off the radars in Teslas to increase safety.… - Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2025

Im Rennen um autonome Robotaxis setzt Waymo auf umfassende Sensorik, Tesla auf Kameras - wer den Wettbewerb gewinnen wird, hängt unter anderem von technologischen Fortschritten und deren Umsetzung ab und wird die Zukunft der autonomen Mobilität entscheidend mitprägen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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