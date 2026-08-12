Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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12.08.2026 22:06:00

Alphabet and Apple Are Among Berkshire Hathaway's Top Holdings. Here's What That Tells Us About CEO Greg Abel's Investing Style in Tech Stocks.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) reported its second-quarter results on Aug. 8. As is typical, there was not much commentary on why it did what it did -- it let its investments speak for themselves.In that regard, two of the conglomerate's top five stock holdings, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Apple (NASDAQ: AAPL), are making a statement. Not only is Berkshire signaling a shift regarding its comfort level with tech stocks, but it's also offering an indication of how new CEO Greg Abel thinks when it comes to artificial intelligence (AI) stocks.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 400,00 -3,44% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 299,90 0,55% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 298,95 0,61% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 24 130,00 -0,86% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 263,20 0,61% Apple Inc.

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