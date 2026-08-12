Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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12.08.2026 22:06:00
Alphabet and Apple Are Among Berkshire Hathaway's Top Holdings. Here's What That Tells Us About CEO Greg Abel's Investing Style in Tech Stocks.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) reported its second-quarter results on Aug. 8. As is typical, there was not much commentary on why it did what it did -- it let its investments speak for themselves.In that regard, two of the conglomerate's top five stock holdings, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Apple (NASDAQ: AAPL), are making a statement. Not only is Berkshire signaling a shift regarding its comfort level with tech stocks, but it's also offering an indication of how new CEO Greg Abel thinks when it comes to artificial intelligence (AI) stocks.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 400,00
|-3,44%
|Alphabet A (ex Google)
|299,90
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|Alphabet C (ex Google)
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|0,61%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|24 130,00
|-0,86%
|Apple Inc.
|263,20
|0,61%