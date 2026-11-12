Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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12.11.2026 15:45:00

Alphabet and Meta Platforms Pay Dividends. Is Either of Them Worth Owning for Income?

Both Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Meta Platforms (NASDAQ: META) instituted a notable change to their capital allocation policies in 2024. The social media giant moved first. In February of that year, it introduced a $0.50 quarterly dividend. The Google parent followed suit, announcing a quarterly payout of $0.20 in April 2024.

These companies have been wonderful to their shareholders over the years. Both have outperformed the S&P 500 index in the past decade. Capital appreciation was the main driver of returns in investment portfolios.

But now that dividends are a mainstay, do either of these "Magnificent Seven" stocks make sense for investors seeking income-generating opportunities?

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Alphabet A (ex Google) 268,10 -0,80% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 265,05 -0,79% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 581,90 3,38% Meta Platforms (ex Facebook)

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