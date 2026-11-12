Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.11.2026 15:45:00
Alphabet and Meta Platforms Pay Dividends. Is Either of Them Worth Owning for Income?
Both Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Meta Platforms (NASDAQ: META) instituted a notable change to their capital allocation policies in 2024. The social media giant moved first. In February of that year, it introduced a $0.50 quarterly dividend. The Google parent followed suit, announcing a quarterly payout of $0.20 in April 2024.
These companies have been wonderful to their shareholders over the years. Both have outperformed the S&P 500 index in the past decade. Capital appreciation was the main driver of returns in investment portfolios.
But now that dividends are a mainstay, do either of these "Magnificent Seven" stocks make sense for investors seeking income-generating opportunities?
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 630,00
|1,89%
|Alphabet A (ex Google)
|268,10
|-0,80%
|Alphabet C (ex Google)
|265,05
|-0,79%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|581,90
|3,38%
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