Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
21.08.2026 02:00:00
Alphabet and Nvidia Own More SpaceX Than BlackRock and Vanguard Combined. Here's Why That's About to Change.
You can buy Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) on the Nasdaq, but the vast majority of shares are still locked up. On June 12, the company sold 639 million shares at its initial public offering (IPO) -- making roughly 5% of the share count available for sale, with another massive wave of 911.5 million shares becoming eligible for sale on Aug. 6. More shares will be unlocked in the coming months, but that doesn't mean that early investors have to sell, it just means they can if they want to.So naturally, SpaceX investors may be curious to know who is holding shares. Second-quarter 2026 Form 13F filings submitted to the Securities and Exchange Commission just revealed major SpaceX shareholders, including high-profile corporations, hedge funds, asset managers, venture capital firms, and even endowments, such as Harvard and the University of California.With 551,189,500 shares, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is the second-largest SpaceX holder behind founder and CEO Elon Musk. Nvidia (NASDAQ: NVDA) is also a top holder with 122,764,805 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 400,00
|0,21%
|Alphabet A (ex Google)
|291,50
|-1,22%
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