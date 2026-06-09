Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.06.2026 21:28:49
Alphabet and SpaceX Deliver Massive News to Stock Market Investors
The two giants announced a deal that could be worth more than $10 billion. *Stock prices used were the afternoon prices of June 7, 2026. The video was published on June 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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