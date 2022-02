Alphabet C (ex Google) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alphabet C (ex Google) gab am 02.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Alphabet C (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,30 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,90 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75,33 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,80 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 72,25 Milliarden USD gesehen.

Alphabet C (ex Google) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 112,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 58,61 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 257,64 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 182,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 108,66 USD sowie einen Umsatz von 253,20 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at