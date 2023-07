Alphabet C (ex Google) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alphabet C (ex Google) gab am 26.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74,60 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 69,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,34 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 72,85 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at