Alphabet C (ex Google) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alphabet C (ex Google) gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 9,11 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren.

Alphabet C (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 96,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at