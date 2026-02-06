Alphabet C (ex Google) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphabet C (ex Google) hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,82 USD gegenüber 2,15 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet C (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,90 Milliarden USD im Vergleich zu 96,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,81 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet C (ex Google) 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 402,96 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 349,81 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at