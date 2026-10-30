Alphabet C (ex Google) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alphabet C (ex Google) gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet C (ex Google) ein EPS von 2,87 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,55 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127,38 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at