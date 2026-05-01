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01.05.2026 06:31:29
Alphabet C (ex Google) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Alphabet C (ex Google) präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet C (ex Google) ein EPS von 2,81 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 110,08 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 89,97 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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