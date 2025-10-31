Alphabet C (ex Google): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alphabet C (ex Google) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,87 USD gegenüber 2,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Alphabet C (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,55 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at