Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.08.2026 17:30:00

Alphabet CEO Sundar Pichai Just Made a Decision That Could Move Nvidia and Broadcom Stock

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) posted blowout second-quarter results on July 22. Many of the headlines focused on the company's cloud business, and with good reason. Google Cloud's sales were $24.8 billion, 82% higher than the year-ago period. Sales growth in this business accelerated significantly from the 63% Alphabet recorded in the previous quarter, and the tech leader also ended the period with a $514 billion cloud backlog. Alphabet could continue to see its cloud business perform well in the next few years, and the company recently began recording a new revenue stream that may become a meaningful growth driver over time, while also affecting other companies such as Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Nvidia (NASDAQ: NVDA). Here's what investors need to know. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

mehr Analysen
23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 306,10 -1,05% Alphabet C (ex Google)
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen