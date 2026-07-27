NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.07.2026 02:31:00
Alphabet CEO Sundar Pichai Just Made a Major Decision Affecting Nvidia and Broadcom Investors
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is a major player in the artificial intelligence (AI) race. It's the largest of the four hyperscalers, and when it makes a decision, it sends ripples through the industry.Alphabet CEO Sundar Pichai just made an announcement that will affect chipmakers Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO), and it's good news -- at least for those two companies.Following this announcement, Alphabet's stock slumped, but I think that actually created a better long-term buying opportunity. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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